Neres operato a Londra: "E' andato tutto bene" Il brasiliano: "Grazie a mia moglie, al mio medico e al mio fisioterapista"

L'esterno del Napoli David Neres è stato operato a Londra stamattina. Lo annuncia lo stesso calciatore brasiliano sul suo profilo Istagram, postando una foto, insieme con la moglie, con la gamba sinistra ingessata dopo l'intervento. "Tutto è andato bene. Grazie a mia moglie che non ero da solo ma anche il mio medico e il fisioterapista". Neres è stato operato al tendine della caviglia sinistra al Wellington Hospital di Londra, dove si è già sottoposto a intervento chirurgico il centrocampista azzurro Gilmour. Ora inizia la lunga terapia per tornare ad allenarsi nella speranza di tornare a giocare tra circa due mesi.