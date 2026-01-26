Morto in incidente stradale, a Napoli memorial in ricordo 17enne Seconda edizione il 3 febbraio, al Teatro Cilea

Si terrà martedì 3 febbraio 2026, alle 20.30 al teatro Cilea a Napoli la seconda edizione del "Memorial Andrea Mellone", dedicato al 17enne rimasto vittima di un incidente stradale il primo febbraio 2024. Per ricordarlo, nel corso della serata presentata da Magda Mancuso, con il ricavato (al netto delle spese) devoluto alla Fondazione Santobono-Pausilipon (rappresentata dal presidente Giovanni Siola, dalla direttrice Flavia Matrisciano e dalla responsabile dell'accoglienza e del supporto alle famiglie dei pazienti Silvia Signorelli), interverranno diversi artisti della musica leggera, della canzone classica e del cabaret partenopeo.

All'evento, ideato da Gennaro Mellone (padre dello scomparso Andrea) con il coordinamento artistico di Francesco Viglietti, portavoce del progetto Annibale Abbazia, hanno confermato la loro presenza l'onorevole Francesco Emilio Borrelli, rappresentanti della sezione di Napoli dell'Automobile Club Italia, Biagio Ciaramella (vice-presidente della AIFVS Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada), Elena Ronzullo e Rosa Di Bernardo, rispettivamente presidente e vicepresidente dell'A.M.C.V.S (Associazione Mamme Coraggio e Vittime Della Strada).