Napoli: stiramento per Milinkovic Savic Probabile un forfait di almeno due settimane per il portiere serbo

L’attaccante del Napoli David Neres si è sottoposto nella giornata odierna a un intervento chirurgico alla caviglia sinistra a Londra. L’operazione, fa sapere il club azzurro, è perfettamente riuscita. Il calciatore osserverà ora alcuni giorni di riposo prima di iniziare il percorso riabilitativo.

Aggiornamenti anche sulle condizioni di Vanja Milinkovic-Savic. Il portiere azzurro che si è fermato nella rifinitura prima di Juventus - Napoli, lasciando il posto tra i pali azzurri a Meret, ha effettuato esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital di Castelvolturno, che hanno evidenziato un’elongazione al bicipite femorale della coscia sinistra. Per l’estremo difensore è già iniziato l’iter riabilitativo, con tempi di recupero che saranno valutati nei prossimi giorni dallo staff medico del Napoli.

In genere si va dalle due settimane fino ai due mesi in base al grado dello stiramento: Savic si fermerà certamente almeno contro Chelsea e Fiorentina nell'immediato.