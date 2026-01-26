Napoli: addio all'ex vicesindaco Sabatino Santangelo Sconcerto in città per la triste notizia

Mario Pepe

Sabatino Santangelo, l’ex vicesindaco di Napoli all'epoca della giunta di Rosa Russo Iervolino, è morto suicida questa mattina a Napoli: si è lanciato dall’ottavo piano della sua abitazione in via Francesco Giordani a Napoli.

Santangelo sarebbe dovuto comparire il prossimo 6 marzo davanti alla seconda sezione della Corte d’Appello per un nuovo processo sulla vicenda di Bagnolifutura dopo che a maggio della scorso anno la Cassazione aveva annullato l'assoluzione dell'appello bis accogliendo il ricorso del sostituto procuratore generale Stefania Buda.

A ottobre del 2024 la quinta sezione della Corte di Appello di Napoli perché il fatto non sussisteva dall’accusa di disastro ambientale colposo per l’area e Italsider. Poi, come detto, la Cassazione aveva annullato l'assoluzione dell'appello bis accogliendo il ricorso del sostituto procuratore generale Stefania Buda. Cordoglio, tra gli alti, è stato espresso dal sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, e dall’ex governatore Antonio Bassolino.