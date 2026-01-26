Napoli, disposti lavori notturni su collettore fognario in via Acton Abc ha programmato interventi urgenti di pulizia

A seguito delle verifiche effettuate da Abc Napoli sulla rete fognaria cittadina, sono state riscontrate ostruzioni e sedimentazioni nel sistema di raccolta delle acque meteoriche in via Acton. Al fine di ripristinare la corretta funzionalità idraulica e prevenire disagi, Abc ha programmato a sua cura interventi urgenti di pulizia del collettore fognario pluviale. Per minimizzare l'impatto sul traffico veicolare, i lavori si svolgeranno esclusivamente in orario notturno, interessando la corsia lato via Riccardo Filangieri di Candida Gonzaga.

I lavori inizieranno mercoledì 28 gennaio e si articoleranno in dieci sessioni notturne, dalle ore 20:30 alle ore 06:30 del mattino successivo, secondo il seguente calendario : • 1° intervento: Mercoledì 28 - Giovedì 29 gennaio • 2° intervento: Giovedì 29 - Venerdì 30 gennaio • 3° intervento: Lunedì 2 - Martedì 3 febbraio • 4° intervento: Martedì 3 - Mercoledì 4 febbraio • 5° intervento: Mercoledì 4 - Giovedì 5 febbraio • 6° intervento: Giovedì 5 - Venerdì 6 febbraio • 7° intervento: Lunedì 9 - Martedì 10 febbraio • 8° intervento: Martedì 10 - Mercoledì 11 febbraio • 9° intervento: Mercoledì 11 - Giovedì 12 febbraio • 10° intervento: Giovedì 12 - Venerdì 13 febbraio Il calendario degli interventi resta subordinato a eventuali allerte meteo o emergenze legate alla gestione della rete.

Il servizio di Polizia locale monitorerà le operazioni per la gestione del traffico veicolare e garantirà la rimozione di eventuali veicoli (auto e moto) in sosta nelle aree interessate dal cantiere, al fine di consentire l'operatività di Abc e dell'impresa appaltatrice.