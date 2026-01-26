Mercoledì alle 21 si giocano in contemporanea le gare dell'ultimo turno della League Phase di Champions, con le quattro italiane tutte in campo. Al Maradona il NAPOLI ospita il Chelsea: designato l'esperto Clement Turpin. Quattro i precedenti con i partenopei, con due vittorie (4-0 all'Aik nell'Europa League 2012-13 e il 3-2 a Salisburgo nella Champions 2019-20) e due sconfitte (a Mosca con lo Spartak per 2-1 nell'Europa League 2021-22 e nella Champions 2023-24 quando al Maradona vinse il Real 3-2). Nel complesso il bilancio di Turpin con le italiane è di 8 vittorie (Inter-Hajduk 4-0, EL '12-13; NAPOLI-Aik 4-0, EL '12-13; Feyenoord-Roma 1-2, EL '14-15; Roma-Barcellona 3-0, CL '17-18; Inter-Tottenham 2-1, CL '18-19; Salisburgo-NAPOLI 2-3, CL '19-20; Lazio-Borussia Dtm 3-1, CL '20-21; Juve-ManCity 2-0, CL '24-25); 7 pareggi (Lazio-Trabzonspor 0-0, EL '13-14; Sporting-Juve 1-1, CL '17-18; Villarreal-Atalanta 2-2, CL '21-22; Milan-Porto 1-1, CL '21-22; Tottenham-Milan 0-0, CL '22-23; Atalanta-Arsenal 0-0, CL '24-25; Barcellona-Inter 3-3, CL '24-25); 9 sconfitte (Young Boys-Udinese 3-1, EL '12-13; Milan-Arsenal 0-2, EL '17-18; Roma-Real Madrid 0-2, CL '18-19; Juve-Ajax 1-2, CL '18-19; Real Madrid-Inter 3-2, CL '20-21; Spartak Mosca-NAPOLI 2-1, EL '21-22; Inter-Bayern 0-2, CL '22-23; NAPOLI-Real Madrid 2-3, CL '23-24; Ath.Bilbao-Roma 3-1, EL '24-25). Turpin ha anche diretto il ritorno della semifinale della Champions 2022-23 fra Inter e Milan, vinto 1-0 dai nerazzurri, e l'andata dei quarti dell'Europa League 2023-24 Milan-Roma 0-1.
Napoli - Chelsea: per il match di Champions arbitra Turpin
Il francese aveva diretto Napoli - Real 3-2 del 2023
