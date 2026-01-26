Napoli - Chelsea: per il match di Champions arbitra Turpin Il francese aveva diretto Napoli - Real 3-2 del 2023

Mercoledì alle 21 si giocano in contemporanea le gare dell'ultimo turno della League Phase di Champions, con le quattro italiane tutte in campo. Al Maradona il NAPOLI ospita il Chelsea: designato l'esperto Clement Turpin. Quattro i precedenti con i partenopei, con due vittorie (4-0 all'Aik nell'Europa League 2012-13 e il 3-2 a Salisburgo nella Champions 2019-20) e due sconfitte (a Mosca con lo Spartak per 2-1 nell'Europa League 2021-22 e nella Champions 2023-24 quando al Maradona vinse il Real 3-2). Nel complesso il bilancio di Turpin con le italiane è di 8 vittorie (Inter-Hajduk 4-0, EL '12-13; NAPOLI-Aik 4-0, EL '12-13; Feyenoord-Roma 1-2, EL '14-15; Roma-Barcellona 3-0, CL '17-18; Inter-Tottenham 2-1, CL '18-19; Salisburgo-NAPOLI 2-3, CL '19-20; Lazio-Borussia Dtm 3-1, CL '20-21; Juve-ManCity 2-0, CL '24-25); 7 pareggi (Lazio-Trabzonspor 0-0, EL '13-14; Sporting-Juve 1-1, CL '17-18; Villarreal-Atalanta 2-2, CL '21-22; Milan-Porto 1-1, CL '21-22; Tottenham-Milan 0-0, CL '22-23; Atalanta-Arsenal 0-0, CL '24-25; Barcellona-Inter 3-3, CL '24-25); 9 sconfitte (Young Boys-Udinese 3-1, EL '12-13; Milan-Arsenal 0-2, EL '17-18; Roma-Real Madrid 0-2, CL '18-19; Juve-Ajax 1-2, CL '18-19; Real Madrid-Inter 3-2, CL '20-21; Spartak Mosca-NAPOLI 2-1, EL '21-22; Inter-Bayern 0-2, CL '22-23; NAPOLI-Real Madrid 2-3, CL '23-24; Ath.Bilbao-Roma 3-1, EL '24-25). Turpin ha anche diretto il ritorno della semifinale della Champions 2022-23 fra Inter e Milan, vinto 1-0 dai nerazzurri, e l'andata dei quarti dell'Europa League 2023-24 Milan-Roma 0-1.