Allevamento lager nel napoletano, assessora Zabatta: Tolleranza zero" L'assessore regionale interviene sul blitz della Gdf

“Quanto emerso a Ercolano è un fatto di estrema gravità che colpisce la coscienza civile e richiama con forza il tema del contrasto al commercio illecito di animali da compagnia, un fenomeno che genera profitti elevatissimi a discapito del benessere animale, della legalità e della salute pubblica”.

Così l’assessora regionale alla Tutela degli animali, Biodiversità, Pesca e acquacoltura, Politiche giovanili, Politiche di riforestazione, Protezione civile e Sport Fiorella Zabatta, commenta l’operazione che ha portato alla scoperta e al sequestro di un allevamento abusivo di cani di piccola taglia nel napoletano, con 43 animali detenuti in condizioni gravissime.

"Ogni cucciolo avviato alla vendita può alimentare un circuito illecito estremamente redditizio e difficile da intercettare. È un sistema che sfrutta gli animali come merce, elude le regole e mette a rischio anche la salute delle persone”, sottolinea l’assessora Zabatta.

"Esprimo - dichiara ancora l’assessora della Regione Campania - un plauso alla Guardia di Finanza – Compagnia di Portici per l’attività investigativa svolta e al personale della ASL Napoli 3 Sud per il supporto sanitario e tecnico che ha consentito di accertare le condizioni degli animali e attivare immediatamente le misure di tutela previste".

"Confidiamo che venga fatta piena luce sulle responsabilità e che sia applicato con rigore l’intero quadro sanzionatorio previsto dalla legge, comprese le misure a tutela degli animali sequestrati e il contrasto ai profitti illeciti”, prosegue Zabatta.

L’assessora ribadisce inoltre l’impegno della Regione Campania nel rafforzare un’azione integrata contro il traffico illecito di animali da compagnia: "È fondamentale puntare su controlli sempre più efficaci e coordinati, sulla tracciabilità attraverso la registrazione e il microchip, sul contrasto alle vendite irregolari anche attraverso i canali digitali e sul rispetto di standard rigorosi di benessere animale”.

”Accanto all’attività di vigilanza – aggiunge – restano centrali anche l’informazione ai cittadini e il sostegno alle strutture e alle associazioni che accolgono gli animali sottratti ai circuiti illeciti, perché solo una maggiore consapevolezza collettiva può ridurre la domanda e spezzare questo mercato”.

”La tutela degli animali – conclude l’assessora Zabatta – è parte integrante di una strategia più ampia di legalità, prevenzione e sicurezza delle comunità. Su questo terreno continueremo a essere fermi e presenti come Assessorato”.