Napoli, giorno della memoria: targa scomparsa nel parco Mascagna Nel novembre del 2007 fu dedicata al piccolo Sergio De Simone

“ Nel giorno della memoria, a Napoli, oltre che a mettere in campo nuove iniziative, sarebbe il caso di onorare quelle già poste in essere in passato – esordisce Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori collinari, già presidente della Circoscrizione Vomero -. Mi riferisco, in particolare, al roseto e alla targa che vennero collocati dall’amministrazione comunale partenopea nel novembre 2007, in un'aiuola del parco Mascagna, già conosciuto come giardini di via Ruoppolo, in occasione del settantesimo anniversario della nascita di Sergio De Simone, l’unico bambino italiano dei 20 bambini che furono uccisi nella scuola di Bullenhuser Damm, nato a Napoli, nel quartiere Vomero, il 29 novembre 1937 “.

“ Un evento, quello della collocazione della targa e del roseto nel suddetto parco – ricorda Capodanno – che, all’epoca, sali alla ribalta delle cronache anche per un clamoroso ossimoro, dal momento che la scritta su una prima targa, poi prontamente sostituita dopo le polemiche suscitate, esordiva con “A peritura memoria” “.

“ Allo stato all'interno del parco, a seguito dei recenti lavori di riqualificazione, del roseto e della targa non vi è più alcuna traccia – puntualizza Capodanno -. La targa, che fu posta nei pressi dell'ingresso su via Pacio Bertini, alle spalle della scultura "Pulcinella il dubbio dell’uovo", l’opera in bronzo realizzata nel 1996 dal maestro Lello Esposito, scultura, ad altezza di bambino, che originariamente aveva due manine le quali nottetempo furono rubate, lasciando una cavità che il maestro decise di riempire con un cuore, negli ultimi tempi era totalmente nascosta dietro alcune piante ornamentali, diventata peraltro anche di difficile lettura, corrosa dall'esposizione agli agenti atmosferici, senza che evidentemente, in tanti anni, fossero messe in campo le necessarie periodiche attività manutentive “.

Capodanno nell’occasione lancia un appello all’amministrazione comunale partenopea, segnatamente al sindaco Manfredi, affinché si proceda al ripristino della targa, garantendo nel prosieguo una manutenzione assidua e costante del sito in questione.