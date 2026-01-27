Torre Annunziata, stadio Giraud: bando per i nuovi lavori Entro il 2 marzo le ditte interessate dovranno far pervenire al comune la propria offerta

Mario Pepe

L’amministrazione Comunale ha pubblicato l'avviso di gara per i lavori di completamento dello stadio “Alfredo Giraud”.

Entro il 2 marzo le ditte interessate dovranno far pervenire al comune di Torre Annunziata la propria offerta per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e tutte le nuove realizzazioni che consentiranno l’adeguamento del Giraud alla Lega Pro/Serie C.

Il lotto 2, già finanziato con un mutuo a tasso zero attivato dall’Amministrazione Comunale con l’Istituto del Credito Sportivo, prevede, tra i diversi interventi, la realizzazione del nuovo impianto di illuminazione, la realizzazione dei tornelli con sistemi di controllo on line degli accessi e verifica automatizzata dei biglietti nominativi associati ai posti numerati e l’impianto di videosorveglianza interno.

Il lotto 3 invece consentirà la riqualificazione dei distinti e sarà realizzato con un finanziamento già richiesto all’Agenzia Regionale per lo Sport.

L’avviso di gara comprende la possibilità di utilizzare l'accordo quadro per gli interventi di manutenzione dello stadio per i prossimi tre anni. La procedura attivata dall'Amministrazione è riservata alle aziende della white list della Prefettura di Napoli. «La pubblicazione di questo avviso è il frutto di un lavoro lungo e silenzioso volto a restituire un bene pubblico alla città - spiega il sindaco Corrado Cuccurullo -. Grazie al nostro lavoro abbiamo riportato il Savoia a casa lo scorso settembre, contro tutti i pronostici. Oggi lavoriamo per consentire al Savoia di restarci».