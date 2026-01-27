A Napoli l'omaggio a Sophia Loren con il figlio Carlo Ponti e il tenore Esposito Presentato l'evento in programma a febbraio al Teatro Augusteo

Celebra l'arte, la musica e il fascino senza tempo di Sophia Loren. Icona del cinema, simbolo dell'Italia nel mondo a lei e alla sua carriera è dedicato lo spettacolo che vedrà ancora una volta insieme, ma questa volta a Napoli, il tenore Pasquale Esposito e il Maestro Carlo Ponti, figlio di Sophia Loren.

Al Gambrinus la presentazione dell'evento, in scena il 21 e 22 febbraio al Teatro Augusteo di Napoli, tra emozioni e ricordi.

“C'è un'emozione fortissima, perché mia madre è molto amata qui e questo renderà questo concerto ancora più emozionante per me”, il commento del maestro Ponti.

Sophia Loren a Napoli

Poi risponendo alle domande dei cronisti, a margine della presentazione dell'evento, Ponti ha ricordato quando è venuto a Napoli con la madre che “doveva sfilare per Dolce e Gabba. Lei fece un discorso e ricordo l'amore che le è stato dato quando ha parlato, è qualcosa che ricordo moltissimo”.

La musica per raccontare il cinema italiano con grandi ospiti

Un viaggio musicale ed emozionale raccontando la magia del cinema italiano con ospiti d'eccezione. “Per noi è un ritorno alle origini”, ha spiegato il tenore Esposito raccontando l'origine di questo grande evento internazionale che a Napoli, come detto, avrà ospiti d'eccezione: “Ci sarà Lina Sastri perchè vicina ad Edoardo come forse Edoardo era vicino alla signora Loren, e poi ci sarà Mayssa Karaa, soprano di fama internazionale, e Gigi Finizio che ritendo una delle voci più belle di Napoli”.

Il messaggio di Sophia Loren per Napoli

E dopo il debutto del 2024 a Los Angeles alla presenza della Loren il percorso prosegue a Napoli. Ci sarà un suo messaggio o si può ipotizzare la sua presenza? “Sicuramente la signora Loren sarà presente se non dal vivo via streaming oppure con un messaggio particolare per il pubblico di Napoli”.