Città metropolitana: all'esame dell'aula il bilancio di previsione 2026 Consiglio convocato per domani, mercoledì 28 gennaio, alle ore 9.00

Il consiglio metropolitano di Napoli è stato convocato per domani, mercoledì 28 gennaio, alle ore 9.00, nell’aula consiliare del complesso monumentale di Santa Maria la Nova.

In particolare, l’assemblea sarà chiamata ad adottare il bilancio di previsione 2026 corredato dei suoi allegati, tra cui i piani delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari, il programma triennale delle opere pubbliche e l’elenco annuale, il programma triennale degli acquisti dei beni e dei servizi e la nota di aggiornamento del documento unico di programmazione (Dup) per il triennio 2026-2028.

La manovra ammonta a circa 550 milioni di euro complessivi

I lavori si apriranno con la surroga del consigliere metropolitano e sindaco di Pompei Carmine Lo Sapio, venuto a mancare lo scorso dicembre, con Pasquale Sannino, consigliere al comune di Napoli e primo dei non eletti nella lista Napoli metropolitana alle scorse elezioni del consiglio metropolitano.

Successivamente alla sessione del bilancio, la seduta proseguirà con la revisione periodica delle partecipazioni della città metropolitana, che vedrà l’assise impegnata nell’esame della relazione sui risultati conseguiti e nell’approvazione del piano di razionalizzazione. annuale, oltre che nell’approvazione dell’aggiornamento annuale del piano strategico triennale della città metropolitana di Napoli

I lavori termineranno con il riconoscimento della legittimità di alcuni debiti fuori bilancio

Il consiglio metropolitano sarà ulteriormente convocato, nei prossimi giorni, per l’approvazione definitiva del bilancio, che avverrà a seguito del parere espresso dalla conferenza metropolitana sullo stesso e sugli atti ad esso collegati.