Conte a Spalletti, 'noi ex Campioni d'Italia? Porti rispetto' "E' un bravissimo allenatore ma se lo ha detto è una frase infelice. Io non lo direi"

"Non sapevo di questa sua frase. Se lo ha detto è una frase infelice, abbiamo ancora lo scudetto e bisogna portare rispetto, io non lo direi". Così il tecnico del Napoli Antonio Conte ha commentato nel corso della conferenza stampa di vigilia del match di Champions League contro il Chelsea la frase dell'allenatore della Juventus Luciano Spalletti, che domenica scorsa aveva sottolineato come "vincere contro gli ex campioni d'Italia ti dà più certezze". "Lo apprendo adesso - ha detto Conte - e mi dispiace. Lui è un bravissimo allenatore, forse deve stare più attento quando parla. Poi se ci vede così male quando mancano 16 partite, ci dispiace perché manca ancora tanto. Buona fortuna a lui"