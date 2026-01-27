Caivano diventa "Comune Solidale" con l’associazione di clownterapia Tenia Firmato il protocollo d'intesa con l'associazione

Caivano “Comune solidale”. Firmata la sottoscrizione del Protocollo d’Intesa “Comune Solidale” tra il Comune di Caivano e Teniamoci per Mano Aps: un accordo che mette al centro le persone, i legami e la cura della comunità.

“Con questo atto – spiega l'associazione che si occupa di clownterapia -, Caivano sceglie di diventare un Comune Solidale, aderendo a un progetto che guarda ai bisogni reali del territorio e punta a costruire benessere attraverso la presenza, l’ascolto e la partecipazione. Non solo servizi, ma relazioni. Non solo interventi, ma comunità”.

Grazie al protocollo Teniamoci per Mano Aps “porterà sul territorio comunale attività di clownterapia, clown sociale e animazione comunitaria, pensate per bambini, famiglie, anziani e per tutte quelle persone che vivono momenti di fragilità, solitudine o disagio. I volontari dell’associazione saranno presenti nelle piazze, nelle scuole, durante eventi pubblici e, progressivamente, anche nelle strutture sanitarie e sociosanitarie, con l’obiettivo di regalare sorrisi, creare connessioni e restituire leggerezza dove spesso pesa il silenzio”.

Il Comune di Caivano accompagnerà questo percorso riconoscendo Teniamoci per Mano APS come partner sociale del territorio e sostenendo attivamente le iniziative condivise.

Inoltre secondo quanto stabilito dall'accordo l’Amministrazione comunale “favorirà l’utilizzo di spazi pubblici, concederà il patrocinio alle attività e promuoverà il coinvolgimento delle scuole, delle famiglie e delle realtà associative locali”.

Volontari per un giorno

Tra i momenti più significativi rientra anche il sostegno all’iniziativa nazionale “Volontari per un giorno”, un appuntamento che invita i cittadini a mettersi in gioco in prima persona, riscoprendo il valore del donare tempo, attenzione e presenza agli altri.

“Il Protocollo di Intesa avrà una durata di tre anni – chiariscono ancora i promotori -, ma l’obiettivo va ben oltre una scadenza formale: costruire, giorno dopo giorno, una Caivano più accogliente, capace di prendersi per mano e camminare insieme. Perché una comunità è davvero forte quando nessuno resta indietro”.



