Trovato con foto e video raffiguranti abusi su minori in tenera età: arrestato

Una storia raccapricciante e particolarmente delicata le cui indagini sono ancora in corso, qualla portata alla luce dalla polizia nel napoletano
Andiamo con ordine
Nell'ambito un’operazione finalizzata al contrasto della pedopornografia online, è stato arrestato in flagranza di reato di un uomo di 49 anni, residente nella provincia di Napoli.
L'accusa nei suoi confronti è: detenzione di ingente quantitativo di materiale pedopornografico.
L'indagine
L’attività investigativa, coordinata dalla procura partenopea, è stata avviata dal centro operativo per la sicurezza cibernetica Campania, che ha acquisito rilevanti elementi probatori grazie all’analisi informatica di alcuni dispositivi nella disponibilità dell’indagato.
Da qui la perquisizione domiciliare
A disporla è stata la procura della repubblica di Napoli 4° sezione violenza di genere e tutela delle fasce deboli della popolazione.
La scoperta sconcertante degli inquirenti
Accertata la presenza di un ingente quantitativo di immagini e video a contenuto pedopornografico anche raffiguranti abusi su minori in tenera età.
E' stata proprio quest'ultima sconcertante circostanza a far scattare l’arresto dell’uomo in flagranza di reato. L’indagato è da considerarsi innocente fino a sentenza definitiva.