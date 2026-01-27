Giornata Memoria, a Napoli l'ospedale Santobono si illumina di rosso Fiori bianchi per ricordare bambini vittime della Shoah

In occasione del Giorno della Memoria, l'azienda ospedaliera di rilievo nazionale Santobono Pausilipon di Napoli aderisce alla commemorazione delle vittime della Shoah, con una particolare attenzione ai bambini, illuminando di rosso la facciata dell'ospedale Santobono, al Vomero. Sempre nell'ambito delle iniziative legate al Giorno della Memoria, nei giardini dell'ospedale sono stati piantumati fiori bianchi, simbolo di purezza, innocenza e speranza, ed è stata ricordata la figura del piccolo Sergio De Simone, morto a soli 7 anni nel 1945 dopo essere stato sottoposto a sperimentazioni mediche nel campo di concentramento di Neuengamme.

A lui, proprio per omaggiare con la memoria l'unico bambino italiano dei 20 selezionati come 'cavie umane' in quel campo, nel 2021 è stato intitolato il pronto soccorso dell'ospedale. "Rinnoviamo l'impegno non solo nella cura e nella tutela della salute dei più piccoli - commenta Rodolfo Conenna, direttore generale dell'Aorn Santobono Pausilipon - ma anche nella custodia della memoria storica. Il nostro è un gesto che ricorda il dolore, la violenza e la perdita, ma anche che riafferma i valori della pace e della solidarietà, a monito per le generazioni future"