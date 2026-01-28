Napoli, camera ardente in Sala dei Baroni per Sabatino Santangelo Domani, 29 gennaio, alle 11.30 i funerali a PIedigrotta

Il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi ha disposto l'allestimento nella Sala dei Baroni di Castel Nuovo della camera ardente per Sabatino Santangelo, già vicesindaco della città. Sarà aperta al pubblico nella giornata di domani, mercoledì 28 gennaio, dalle 10 alle 17.30. I funerali saranno celebrati giovedì 29 gennaio, alle 11.30, nella chiesa di Santa Maria di Piedigrotta.