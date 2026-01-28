Napoli: blitz Polizia locale a piazza Carlo III, sequestrati 5 dehors Trasformati in vere e proprie strutture edilizie permanenti.

Blitz della Polizia locale di Napoli in piazza Carlo III, sequestrati 5 dehors risultati abusivi per violazioni urbanistiche e paesaggistiche. Gli agenti dell'Unità operativa San Lorenzo, supportati dalle Unità operative Avvocata, Secondigliano e Scampia, hanno accertato che, nonostante fossero stati autorizzati formalmente come strutture "leggere" e facilmente amovibili, i dehors, con superfici comprese tra i 32 e i 48 mq, erano stati trasformati in vere e proprie strutture edilizie permanenti.

Tra le principali difformità riscontrate la presenza di pedane sopraelevate ancorate stabilmente al suolo, ambienti completamente chiusi che creavano nuovo volume e superficie coperta, e la presenza di impianti tecnologici di illuminazione e climatizzazione non autorizzati. L'operazione ha interessato un'area sottoposta a vincoli specifici: le strutture sono risultate realizzate in difformità rispetto ai pareri della Soprintendenza, integrando così anche reati di natura paesaggistica. I manufatti sono stati posti sotto sequestro e affidati in custodia giudiziaria. Gli atti sono stati trasmessi all’autorità giudiziaria per il prosieguo delle indagini e l'accertamento delle responsabilità.

L'intervento, sottolinea una nota del Comune, "si inserisce nel più ampio piano di tutela del decoro urbano e della legalità intrapreso dal Comune di Napoli per garantire il rispetto delle norme urbanistiche e la salvaguardia del patrimonio storico-architettonico della città"