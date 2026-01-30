Diritto allo studio: la Regione conferma le borse di studio Ecco i criteri stabiliti per accedere alle borse di studio

Diritto allo studio, arriva il via libera dalla Regione per l'erogazione delle borse di studio per l'anno scolastico 2025/2026. Un beneficio che viene confermato anche quest'anno e di cui sarà presto possibile fare richieste.

Dalla Regione, infatti, viene precisato che "a breve sarà possibile presentare domanda per le borse di studio per l’anno scolastico 2025/2026 in favore delle studentesse e degli studenti delle scuole secondarie di secondo grado del sistema nazionale di istruzione (statali e paritarie) della Campania".

Criteri per l'erogazione delle borse di studio

In particolare ecci i criteri e le modalità previste per l’erogazione: l’importo per ciascuna borsa di studio è pari a € 250; le risorse complessive destinate al bando sono circa 6,9 milioni di euro; la soglia massima di accesso è pari a 15.748,48 euro di Isee e la piattaforma per la presentazione delle istanze sarà attivata nei primi giorni di marzo.

