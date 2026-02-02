Napoli, Cto: attivata nuova unità operativa complessa di cardiologia 10 nuovi posti letto e tecnologie avanzate per una risposta più completa ai bisogni dei pazienti

Una nuova unità operativa complessa di Cardiologia, diretta dallo stimato cardiologo Michele D’Alto, prenderà in carico pazienti cardiologici che accedono al pronto soccorso.

Rafforzata la rete cardiologica intra-aziendale e l’offerta assistenziale in favore dei pazienti.

Dieci posti letto dedicati e tecnologie all’avanguardia per garantire presa in carico tempestiva e appropriata ai pazienti con patologie cardiologiche: è stata attivata oggi, presso il Cto (presidio dell’azienda ospedaliera dei Colli) l’unità operativa complessa di cardiologia diretta dal Michele D’Alto, cardiologo proveniente dal Monaldi, con una lunga esperienza nel settore delle aritmie e dell’ipertensione polmonare.

La Uoc è destinata al trattamento di pazienti con problemi cardiologici di diversa gravità (tra cui scompenso cardiaco, aritmie, cardiopatia ischemica non acuta, ipertensione polmonare) che, dopo la valutazione in pronto soccorso, potranno proseguire il percorso di cura direttamente al Cto.

Una modalità organizzativa che, in prospettiva, apre la strada anche a un ampliamento futuro che prevede 16 posti letto, Utic e sala di emodinamica.

I dieci posti letto attualmente disponibili sono tutti monitorizzati, con sistemi che consentono la registrazione in tempo reale dell’attività cardiaca e dei principali parametri vitali, a supporto di un’assistenza continua e puntuale. L’attivazione della nuova Cardiologia rafforza la rete intra-aziendale dell’azienda ospedaliera dei Colli e contribuisce a completare l’offerta clinico-assistenziale del Cto, supportando l’Uoc di emergenza urgenza diretta da Mario Guarino. In questo contesto, il Cto potrà gestire direttamente una quota significativa di pazienti cardiologici, rinforzando la sua vocazione “urgentistica” e ampliando il livello dell’offerta assistenziale.

"La Cardiologia del Cto da mero servizio ambulatoriale si arricchisce da oggi di posti letto di ricovero ordinario, uno snodo strategico per l’intera azienda opedaliera dei Colli - dice il direttore generale, Anna Iervolino - perché consente di dare risposte più rapide e organizzate a un bisogno assistenziale molto diffuso e rafforza la presenza della nostra azienda nel contesto sanitario cittadino.

Portare al Cto una cardiologia strutturata, con posti letto monitorizzati e tecnologie adeguate, significa rafforzare la continuità tra emergenza e ricovero, migliorare la presa in carico dei pazienti e rendere più completa l’offerta di salute alle patologie più gravi e urgenti, valorizzando al tempo stesso l’integrazione di rete con l’intera Azienda per i casi più complessi".

L’azienda ospedaliera dei Colli consolida un modello di assistenza basato su appropriatezza, integrazione e prossimità, offrendo ai cittadini un percorso più fruibile, veloce ed efficiente dalla diagnosi alla presa in carico globale del paziente, con un impatto positivo sui bisogni assistenziali dei pazienti cardiologici e sull’organizzazione dell’emergenza.