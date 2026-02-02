Castellammare di Stabia: nuovi arredi e più verde negli spazi pubblici L'annuncio del sindaco Luigi Vicinanza

"Interventi concreti che migliorano la qualità degli spazi frequentati quotidianamente da tanti cittadini stabiesi e non.

Portiamo avanti un percorso iniziato già lo scorso anno, con la piantumazione di nuovi alberi in tutta la città, e che continuerà nei prossimi mesi con ulteriori azioni a tutela dell’ambiente e del benessere dei cittadini" - ha dichiarato il sindaco Luigi Vicinanza.

Nei giorni scorsi si è provveduto a completare l’installazione di 62 nuove panchine in pietra calcarea e 20 in legno, oltre a due panchine dedicate ai bambini nelle aree gioco in Villa Comunale.

Rafforzata anche la dotazione per la raccolta dei rifiuti, con 40 cestini in ferro posizionati in diverse strade della città e 16 bidoni in plastica da 120 litri lungo la Villa Comunale. A completare l’intervento, sette nuove fioriere in Piazza Giovanni XXIII.

Parallelamente, continuano gli interventi di cura e valorizzazione del verde all’interno della Villa Comunale. In questi giorni gli operai sono al lavoro nell’area dei “Cento Passi”, dove si procederà alla sistemazione delle aiuole e al potenziamento delle zone verdi, con l’obiettivo di migliorare anche le aree ombreggiate, così come già avvenuto nello spazio compreso tra la Cassa Armonica e l’area delle giostrine pubbliche.

Le attività rientrano in un più ampio progetto di riforestazione urbana e adattamento ai cambiamenti climatici, che proseguirà anche in altre zone della Villa Comunale e della città, con nuove piantumazioni, interventi di depaving e ulteriori azioni finalizzate a migliorare il microclima urbano e la vivibilità degli spazi condivisi.