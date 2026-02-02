Napoli, a Piazza Dante l'open day delle scuole In tanti all'iniziativa per scuole comunali e statali

In tanti hanno participato questa mattina a Piazza Dante all'evento dedicato alle Scuole Comunali e Statali. Obiettivo: informare e orientare famiglie e studenti in vista delle prossime scadenze scolastiche.

"L’iniziativa ha registrato una significativa partecipazione di istituti scolastici provenienti da tutta la città, che hanno allestito stand informativi e distribuito materiale illustrativo sull’offerta formativa dei diversi percorsi di studio", commentano da Palazzo San Giacomo evidenziando la grande partecipazione registrata all'evento.

All’evento erano presenti l’Assessore all'Istruzione e alle Famiglie, Maura Striano e il Consigliere comunale aggiunto Jeganesan Savary Ravendra, che hanno sottolineato l’importanza di iniziative di prossimità come questa per garantire un’informazione chiara, accessibile e inclusiva sul sistema scolastico pubblico.

"Particolare attenzione è stata rivolta al coinvolgimento delle comunità straniere presenti sul territorio napoletano, con l’obiettivo di favorire una maggiore conoscenza delle opportunità offerte dalla scuola statale e promuovere l’inclusione e la partecipazione attiva di tutte le famiglie".

L’evento si inserisce in un più ampio percorso di sensibilizzazione volto a rafforzare il ruolo della scuola pubblica come luogo di integrazione, crescita e pari opportunità.



