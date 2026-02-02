Consigli d'indirizzo San Carlo approva bilancio 2026 Riunione presieduta dal sindaco Manfredi: "piena sostenibilità delle attività programmate"

Il Consiglio di Indirizzo della Fondazione Teatro di San Carlo ha dato il via libera al bilancio di previsione per l’anno 2026. La riunione, presieduta dal sindaco di Napoli e presidente della Fondazione Gaetano Manfredi, ha sancito un momento di fondamentale stabilità per uno dei teatri più prestigiosi al mondo, confermando ufficialmente la "piena sostenibilità delle attività programmate" per la prossima stagione.

Secondo quanto comunicato in una nota ufficiale del Massimo napoletano, i lavori si sono svolti in un clima di ampia collaborazione istituzionale. Oltre all’analisi dei conti, l'ordine del giorno ha visto le comunicazioni del presidente Manfredi e del sovrintendente Fulvio Adamo Macciardi, i quali hanno tracciato le linee guida per il futuro artistico e gestionale della Fondazione.

Un passaggio formale ma significativo è stato l’approvazione del verbale relativo alla seduta dello scorso 21 ottobre, che ha ratificato l’insediamento operativo di Macciardi nel doppio ruolo di sovrintendente e direttore artistico. Alla seduta hanno partecipato i componenti del CdI, tra cui Riccardo Realfonzo, rappresentante della Regione Campania.

L’approvazione del bilancio 2026 non è solo un atto amministrativo, ma un segnale di solidità che permette al San Carlo di proseguire nel suo percorso di eccellenza, garantendo alla città di Napoli e al pubblico internazionale una programmazione artistica di altissimo profilo, supportata da una gestione economica solida e condivisa dalle istituzioni.