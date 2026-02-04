'I respiri di James', omaggio a Senese al Trianon Viviani Viaggio sul sassofonista con Marisa Laurito e Carmine Aymone

Si chiama 'i respiri di James' la giornata che il Teatro Trianon Viviani di Napoli dedica al sassofonista James Senese, recentemente scomparso. L'evento è in programma sabato 7 febbraio (ore 18). Senese sarebbe dovuto ritornare sul suo palco con un nuovo concerto, tra una mostra fotografica e uno spettacolo composito con filmati, talk, testimonianze e un intervento musicale.

La direttrice del teatro pubblico di Forcella, Marisa Laurito, con il critico musicale Carmine Aymone, guiderà il pubblico in questo viaggio sul musicista radicale e uomo di frontiera, la cui esistenza artistica è profondamente intrecciata alla storia culturale e sociale di Napoli e non solo. Alla presenza della famiglia Senese, con Anna, Pasquale e Costantino, la serata si aprirà con l'inaugurazione di una mostra con le fotografie di Dino Borelli, Mario Palumbo, Riccardo Piccirillo. Quindi il racconto dal vivo, tra gli altri, di Raffaele Cascone, Gigi De Rienzo, Enzo Gragnaniello, Peppe Lanzetta, Renato Marengo, Nicola Mormone, Patrizia Musella, Rocco Pasquariello, Peppe Ponti, Lino Vairetti e Marco Zurzolo, nonché le testimonianze in video di Tullio De Piscopo, Tony Esposito, Antonio Onorato e l'intervento musicale di Pietro Ruggiero, giovane allievo di sax del conservatorio San Pietro a Majella, con Zurzolo.

Chiude la settimana del Trianon Viviani, domenica 8 febbraio, alle 19, il debutto nel teatro di uno spettacolo di burlesque: Voyageburlesque, scritto da Raffaella Tirelli e diretto da Gennaro Monti. Intanto è ripresa l'attività della Stanza delle Meraviglie e della neonata Stanza della Memoria, due realizzazioni innovative che, adottando le moderne tecnologie digitali, consentono una fruizione emozionale del ricco e variegato patrimonio della Canzone napoletana. Le Stanze fanno parte dell'Ecosistema digitale per la Cultura, il programma di digitalizzazione dei beni culturali, materiali e immateriali, finanziato e promosso dalla Regione Campania e attuato da Scabec.