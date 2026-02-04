IL PIZZINO di Gerardo Casucci: E allora? Ecco i due nuovi acquisti del Napoli: né goleador né fulmini di guerra entrambi.

Due (quasi) acquisti del Napoli - per cervellotiche ragioni inibito a operare - in questa finestra di mercato invernale. Il primo è Giovane Santana do Nascimento, detto Giovane, 22enne attaccante o ala brasiliano, di piede sinistro, dotato di buona tecnica e discreta velocità, giunto nel capoluogo campano dopo essere stato di stanza per qualche mese a Verona, dove ha fatto tre gol e quattro assist. Il secondo è Alisson Santos, anche lui brasiliano e attaccante, di un anno più vecchio dell'altro, in prestito dallo Sporting Lisbona, dove si è visto poco e ha segnato meno. Né goleador né fulmini di guerra entrambi. E allora?