Asilo vandalizzato ad Acerra, distrutti i giochi e i disegni dei bambini Il sindaco e l’assessore: atto vile e vergognoso

La scorsa notte ad Acerra, ignoti si sono introdotti all’interno del plesso dell’infanzia del Secondo Circolo Didattico a via dei Mille. I malviventi sono entrati forzando una finestra ed una volta dentro hanno strappato i disegni dei bimbi, rotto i giocattoli e divelto l’impianto del citofono. Portati via anche cinque vecchi computer portatili. Sull’episodio indagano i carabinieri della locale stazione: al vaglio le immagini delle videosorveglianza pubblica. Rotti e distrutti giocattoli e lavoretti dei bimbi, rotti e sradicati citofoni. Indagano carabinieri.

Condanna per un gesto definito “vile e inaccettabile” arriva dal sindaco Tito d’Errico e dall’assessore all’Istruzione Milena Petrella, “in quanto colpisce uno dei luoghi più delicati e preziosi della nostra comunità: la scuola dell’infanzia, spazio di crescita, gioco, socialità e serenità per i nostri bambini.

A chi si è reso responsabile di questo gesto diciamo con forza che attentare al sorriso e alla spensieratezza dei più piccoli è un atto indegno.

Siamo certi che il consueto lavoro delle Forze dell’Ordine, impegnate quotidianamente sul territorio, individui i responsabili assicurandoli quanto prima alla giustizia. È necessario oggi più che mai mettere da parte odio e rancori, riscoprendo il valore del rispetto e del senso civico. Serve più amore per ciò che ci circonda, più amore per il bene pubblico, più amore per la nostra amata Acerra. L’Amministrazione comunale ribadisce la propria vicinanza alla comunità scolastica e assicura il massimo impegno affinché la scuola continui ad essere un luogo sicuro e sereno per tutti i bambini”.