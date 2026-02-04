Rodolfo Matto è ufficiale al Merito della Repubblica Napoletano, si occupa di clownterapia. E' il presidente dell'associazione 'Teniamoci per mano onlus'

Sostenitore del potere sorriso, spcialista in clownterapia, napoletano, Rodolfo Matto è tra gli italiani a cui il presidente Sergio Mattarella ha deciso di conferire l'onorificenza di “Ufficiale dell’Ordine al merito della Repubblica italiana”.

Presidente dell'associazione 'Teniamoci per Mano Onlus', il 3 marzo sarà al Quirinale per l'importante riconoscimento per "l’impegno nella valorizzazione e la tutela della salute psico-fisica".

La cerimonia al Quirinale

“Eh sì capita, capita anche a noi clown di essere riconosciuti”, lui oggi commenta così, con lo stesso sorriso con cui negli anni ha portato allegria anche nei luoghi più difficili: in ospedale, in carcere. Rodolfo matto si è occupato di rifugiati, tossicopendenza.

Il potere del sorriso

“E' stata una sorpresa, inattesa, bella però. Ancora non me ne rendo conto. Forse lo farà a marzo quando ci sarà la cerimonia al Quirinale. Io ho sempre praticato leggerezza e ho avuto la fortuna quindici anni fa di incontrare la 'Teniamoci per mano', associazione di cui sono diventato presidente e che mi ha dato la possibilità di realizzare tante cose che avevo nel cuore. Noi facciamo tante cose perché la clownterapia non è solo andare in ospedale, ma ovunque una persona stia vivendo un disagio”.