Asia Napoli: in città arrivano i contenitori intelligenti per i Raee Il progetto ha previsto anche l’installazione di 43 contenitori classici

Grazie a un progetto che ha coinvolto l’azienda di igiene urbana del Comune di Napoli e il consorzio delle imprese che si occupano del trattamento di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, in città sono stati installati 30 contenitori ‘intelligenti’ per il conferimento dei Raee.

Le 30 eco-isole informatizzate sono state allestite in luoghi strategici del territorio cittadino e sono predisposte per accogliere i Raee R4, quelli di dimensioni ridotte, come pc, smartphone, giocattoli elettronici, ferri da stiro, asciugacapelli ed altri utensili elettrici.

Il progetto ha previsto anche l’installazione di 43 contenitori classici per la raccolta dei Raee, della capienza di 240 litri, in altrettante scuole della città.

I dettagli dell’iniziativa saranno illustrati nel corso di una conferenza stampa in programma domani, venerdì 6 febbraio, alle ore 11, nella Sala Giunta di Palazzo San Giacomo.

Sono previsti gli interventi dell’assessore al Verde e alla Salute del Comune di Napoli, Vincenzo Santagada; dell’assessora all’Istruzione e alle Famiglie del Comune di Napoli, Maura Striano; dell’Amministratore unico di ASIA Napoli, Domenico Ruggiero; del Direttore Generale di Erion WEEE, Giorgio Arienti.



