Casoria: supporto psicologico gratuito per gli sfollati di via Cavour Rafforzato i servizi di assistenza

Proseguono le attività di assistenza e supporto messe in campo dall'amministrazione comunale di Casoria a favore delle famiglie sfollate a seguito del crollo di via Cavour.

Accanto all’assistenza amministrativa e sociale già garantita quotidianamente presso il Comune, si rafforzano i servizi di sostegno sul territorio, con particolare riferimento alla presa in carico delle fragilità emotive e psicologiche.

In collaborazione con l’Asl Napoli 2 nord e con il settore politiche sociali del comune di Casoria, è stata attivata una rete operativa di psicologia delle emergenze, finalizzata a offrire un supporto psicologico specialistico e gratuito a tutte le persone coinvolte che ne avvertano la necessità.

Le attività si svolgeranno presso la Biblioteca comunale “Mons. Mauro Piscopo”, in via Aldo Moro 26, struttura che l’Amministrazione ha messo a disposizione come punto di riferimento per diverse azioni di sostegno alla cittadinanza colpita dall’emergenza. La Biblioteca diventa così un luogo di ascolto, orientamento e supporto, integrato con gli interventi già attivi negli uffici comunali.

Gli incontri prevedono colloqui individuali e di gruppo, con l’utilizzo di tecniche proprie della psicologia dell’emergenza, utili all’analisi dei bisogni e all’elaborazione del trauma vissuto. Le attività sono coordinate dal dott. Domenico Nardiello, psicologo dell’ASL Napoli 2 Nord.

Calendario degli appuntamenti:

Giovedì 5 febbraio | 9.00 – 11.00

Venerdì 6 febbraio | 9.00 – 11.00

Lunedì 9 febbraio | 10.00 – 12.00

Mercoledì 11 febbraio | 9.00 – 11.00

Venerdì 13 febbraio | 9.00 – 12.00

Lunedì 16 febbraio | 9.00 – 11.00

Venerdì 20 febbraio | 9.00 – 11.00

Il sindaco Raffaele Bene, insieme all’assessore alle politiche sociali Salvatore Iavarone, ribadisce l’impegno a garantire un’assistenza completa, continuativa e coordinata, affinché nessun cittadino venga lasciato solo nel percorso di superamento dell’emergenza: "Ringrazio l’Asl Napoli Nord 2 per tutta l’attività svolta, in particolare il direttore del Distretto Natale Pratticò, e il direttore generale Monica Vanni, che fin dal primo momento hanno dimostrato una concreta vicinanza al Comune e a tutte le persone colpite da questa drammatica vicenda".