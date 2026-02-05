Allerta meteo a Napoli: chiusi anche i cimiteri Chiusi anche i parchi

A seguito dell’avviso di allerta meteo di livello giallo, per fenomeni meteorologici avversi, previsti dalla mezzanotte fino alle ore 23.59 di domani, venerdì 6 febbraio, il sindaco Gaetano Manfredi ha disposto la chiusura, per la giornata di domani, dei cimiteri, anche privati, su tutto il territorio cittadino.



La chiusura dei cimiteri si affianca a quella degli impianti sportivi all’aperto Ascarelli, Caduti di Brema e San Pietro a Patierno e all’interdizione dell’accesso ai parchi e alle spiagge pubbliche cittadine e al pontile Nord di Bagnoli

