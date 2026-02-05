Napoli, con il Genoa può tornare Rrhamani. Politano verso la panchina

Scalpitano Giovane e Alisson

napoli con il genoa puo tornare rrhamani politano verso la panchina
Napoli.  

Gli azzurri continuano la preparazione al prossimo match di campionato, sabato alle 18 al Ferraris contro il Genoa. Il gruppo è stato impegnato in una seduta pomeridiana e ha svolto un lavoro tecnico-tattico. spera di poter contare su Rrahmani sin da subito. Il kosovaro è guarito dopo l'infortunio al gluteo e dovrebbe essere della partita sin dall'inizio. Da decidere se come centrale o come braccetto di destro lasciando Buongiorno davanti a Meret e Juan Jesus a sinistra. A centrocampo non recupera ancora nessuno. Saranno ancora Lobotka e McTominay a guidare il reparto che avrà come esterni di nuovo Gutierrez e Spinazzola. In panchina, però, potrebbe sedersi Politano. In attacco Vergara ed Elmas agiranno alle spalle di Hojlund. A partita in corso potrebbe esserci spazio per Giovane e Alisson. Anche Lukaku scalpita per ritagliarsi uno spezzone di partita dopo le ultime apparizioni. 

Ultime Notizie