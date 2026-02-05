Napoli, con il Genoa può tornare Rrhamani. Politano verso la panchina Scalpitano Giovane e Alisson

Gli azzurri continuano la preparazione al prossimo match di campionato, sabato alle 18 al Ferraris contro il Genoa. Il gruppo è stato impegnato in una seduta pomeridiana e ha svolto un lavoro tecnico-tattico. spera di poter contare su Rrahmani sin da subito. Il kosovaro è guarito dopo l'infortunio al gluteo e dovrebbe essere della partita sin dall'inizio. Da decidere se come centrale o come braccetto di destro lasciando Buongiorno davanti a Meret e Juan Jesus a sinistra. A centrocampo non recupera ancora nessuno. Saranno ancora Lobotka e McTominay a guidare il reparto che avrà come esterni di nuovo Gutierrez e Spinazzola. In panchina, però, potrebbe sedersi Politano. In attacco Vergara ed Elmas agiranno alle spalle di Hojlund. A partita in corso potrebbe esserci spazio per Giovane e Alisson. Anche Lukaku scalpita per ritagliarsi uno spezzone di partita dopo le ultime apparizioni.