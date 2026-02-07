Il Cardinale Battaglia in visita al Cto: benedizione a pazienti e operatori Giornata del malato

Nella serata di ieri, per la giornata mondiale del malato, il Cardinale don Mimmo Battaglia, arcivescovo di Napoli, ha visitato i reparti di emergenza-urgenza e di cardiologia del Cto (Azienda ospedaliera dei Colli) diretti, rispettivamente, dal primario Mario Guarino e Michele D’Alto.

Accompagnato dal direttore generale Anna Iervolino, dal direttore sanitario di presidio Cosimo Maiorino e da don Mario Dell’Aquila, il Cardinale Battaglia ha portato vicinanza e la sua benedizione a pazienti e operatori

