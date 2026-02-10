A tutto reality: torna Prenditi Cura di me su Ottochannel tv Gioved il debutto sul canale 16 del reality di Ottochannel tv

La libertà è una scelta quotidiana, arriva a piccoli passi, perché c'è sempre un punto, nelle storie di rinascita, in cui il dolore non fa più rumore, ma diventa rivelazione. E' quanto racconta in tv,sul canale 16, Prenditi Cura di Me, il reality della rinascita che, grazie a psicoterapia fitness e nutrizione, offre ai concorrenti un percorso potente, in cui si scopre di non sapere cosa realmente si desidera. Al centro le storie vere dei concorrenti tra risalite e rinascite, in cui imparare a riscrive anche il proprio modo in cui vivere se stessi. E giovedì 12 febbraio, in prima serata su Ottochannel tv, inizia il nuovo viaggio. Il format ormai arrivato alla quinta edizione, viene girato interamente al Caravaggio Sporting Village di Fuorigrotta e andrà in onda tutti i giovedì sera, in prima serata, sul canale 16. In tv vedremo schierati 4 giudici: Rosanna Vigorito, Antonietta Perrotta, Luigi Parmolaro e Sonia Lantella. Saranno 3 i coach per la nutrizione: Vincenzo Longobardi, Alessandro Palmisano ed Emanuele Alfano, con in più una squadra di pt del Caravaggio. Alla conduzione, per il secondo anno, ci sarà Massimiliano Gaudino, ideatore del format, affiancato dalla madrina del reality e proprietaria del Caravaggio Rosanna Vigorito. In tv storie vere e racconti dei concorrenti, come Sabrina che, settimana dopo settimana, sta esplorando emozioni e traumi del suo passato. “Sono napoletana e ho uno studio di registrazione musicale. Il mio lavoro è la musica. Sono qui un po' per curiosità, un po' per incoscienza. Ma, settimana dopo settimana, sto entrando nel profondo del mio vissuto. Sto analizzando pezzi del mio passato e scoprendo particolari che forse avevo messo da parte, dimenticato, sottovalutato. E' un cammino in salita, lo ammetto, sono provata ma felice di sentire di stare finalmente lavorando alla versione migliore di me. E' un cammino difficile e non per tutti, ma grazie ai coach e giudici sto riuscendo a diventare più solida, consapevole e serena”. Tre le squadre che vedono schierati i concorrenti. Il reality anche quest'anno porta in tv emozionanti esercizi emotivi. Vere e proprie prove per i concorrenti, che sono chiamati a confrontarsi con traumi antichi e nodi da sciogliere, grazie alla professionalità di Massimiliano Gaudino e Antonietta Perrotta, del Cpm di Chiaia. Tra i concorrenti di questa quinta edizione c'è anche Veronica. “Sento di essere nel posto giusto – racconta emozionata -. Sto facendo i conti con il mio io autentico e la versione che ostinatamente provo a dare di me stessa agli altri. Sembro solare, spensierata mentre invece dietro la facciata custodisco il dolore profondo per una separazione non superata e non solo. Sono fiduciosa nel mio percorso e sono felice di aver trovato la famiglia di Prenditi Cura di Me, che mi sta accompagnando in questa rinascita”.