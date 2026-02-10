Scuole comunali a Napoli, Acampora: "Serve più personale" Tema al centro del confronto in commissione Istruzione

“Serve più personale nelle scuole comunali”. Così Gennaro Acampora, capogruppo Pd al Comune di Napoli che in un lungo post sui social dettaglia della recente riunione sul tema con la Commissione Istruzione.

“Ieri pomeriggio la Commissione Istruzione e Famiglie del Comune ha incontrato l'assessora Maura Striano, gli uffici competenti e le organizzazioni sindacali per affrontare, tra gli altri, il tema delle assunzioni assunzioni di personale nelle scuole.

È stato evidenziato come le assenze giornaliere rappresentino un problema strutturale difficile da gestire, in particolare nei nidi e nei micronidi”, scrive Acampora secondo cui le soluzioni cercate all'interno delle municipalità “sono insufficienti”.

E dunque secondo l'esponente Pd a Palazzo San Giacomo è necessario potenziare le strutture: “È emersa la necessità condivisa di un reale potenziamento degli organici, a partire da una ricognizione puntuale del fabbisogno. Ma soprattutto è stata ribadita l'esigenza di programmare concorsi per maestre ed educatori, valorizzando anche le graduatorie ancora aperte, come quelle degli educatori, che contano circa 130 unità. Con riferimento alle maestre di sostegno, è stato ricordato che, a fronte di un concorso previsto per 39 posti, con il fabbisogno reale che si attesta tra le 120 e le 130 unità annue”.