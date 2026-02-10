Francesco Dinacci è il nuovo segretario del Partito Democratico di Napoli Succede ad Annunziata: referendum la prima sfida, poi via all'ascolto del territorio

Francesco Dinacci è il nuovo segretario metropolitano del Pd di Napoli. Ultimato il percorso congressuale che ha portato all’elezione della nuova guida Dem, che prende il posto dell’avvocato Giuseppe Annunziata.

Alla consultazione hanno preso parte 3.308 iscritti, 7 le schede nulle e 27 le schede bianche. Dinacci e la lista a lui collegata hanno ottenuto 3.274 voti validi.

“Ringrazio iscritti e volontari che hanno partecipato alle discussioni e alle votazioni, dimostrando voglia di partecipazione e impegno in un clima unitario”, le parole del neo segretario.

Dinacci ha rilanciato l’impegno per il referendum sulla giustizia, preannunciando l’avvio di un confronto con il mondo della cultura, dell’economia e del sociale. "E' l'inizio di un cammino di un ascolto esterno, che dovrà attraversare il lavoro di iniziativa politica per i prossimi anni, fondamentale per consentire al Pd di Napoli di svolgere credibilmente il protagonismo politico nel campo progressista", le parole della nuova guida Dem.