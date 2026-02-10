BIT Milano: la Campania punta su Coppa America e borghi Maraio: la Coppa America si trasformerà in un moltiplicatore di sviluppo

Il "gioco di squadra" come motore della crescita economica. Con questo spirito la Campania si è presentata alla BIT - Borsa Internazionale del Turismo di Milano, inaugurando lo "Spazio Campania" nel Padiglione 11 di Fieramilano Rho. Una vetrina d'eccezione, organizzata in collaborazione con Unioncamere, dove le grandi sfide internazionali e il fascino dei piccoli centri si fondono in un'unica strategia di promozione territoriale.

L’America’s Cup 2027: Napoli capitale della vela

Il piatto forte dell'offerta regionale è senza dubbio il ritorno della Coppa America a Napoli nel 2027. Non si tratta solo di una competizione sportiva di prestigio mondiale, ma di un volano strategico per l’intera economia locale. L'assessore regionale al Turismo, Enzo Maraio, ha sottolineato come l'evento debba trasformarsi in un "moltiplicatore di sviluppo" capace di mettere in rete il sistema portuale e la nautica da diporto, l'enogastronomia e l'artigianato d'eccellenza, la moda e il turismo sportivo, creando pacchetti integrati per destagionalizzare i flussi.

"La scelta di Napoli è il riconoscimento della ritrovata credibilità della città", ha confermato l'assessora comunale al Turismo, Teresa Armato, ribadendo la sinergia con il Governo e la Regione per garantire un'accoglienza di livello europeo e un'eredità duratura al territorio.

Aree interne e borghi: il turismo delle radici

Ma la Campania non è solo grandi eventi. La sfida lanciata da Milano riguarda anche il rilancio delle aree interne, seguendo le intuizioni del presidente Fico e puntando sulla digitalizzazione per rendere borghi e comunità locali più competitivi. Il presidente di Anci Campania, Francesco Morra, ha evidenziato come i Comuni siano il primo presidio dello sviluppo turistico: l'obiettivo è portare i benefici economici della Coppa America anche lontano dalla costa, valorizzando quella "Campania plurale" fatta di identità locali forti e borghi storici. Un approccio condiviso anche da Costanzo Iaccarino, Presidente di Federalberghi Campania, che ha ribadito quanto la collaborazione tra pubblico e privato sia l'unica via per vincere sul mercato globale. Il nuovo piano turistico campano passa inevitabilmente per la transizione digitale. La competitività oggi si gioca sulla capacità di offrire servizi di qualità attraverso piattaforme agili, capaci di connettere il turista non solo con le mete più note, ma anche con le esperienze autentiche dell'entroterra.

Verso un 2027 da record

La partecipazione alla BIT sancisce l'inizio di un percorso triennale che vedrà la Campania al centro delle rotte turistiche internazionali. La sfida ora si sposta sui territori: trasformare l'entusiasmo della fiera milanese in infrastrutture, servizi digitali e un'offerta integrata capace di accogliere i visitatori che arriveranno per la Coppa America, invitandoli a scoprire anche i tesori nascosti delle aree interne.