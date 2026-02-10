Napoli, verifiche sull'impianto: ancora chiusa la Funicolare Centrale

Stop anche oggi per i treni della Funicolare Centrale. Proseguono infatti le attività di monitoraggio dell’impianto. Dopo le tragedie del Mottarone e del Monte Faito, Ansfisa – la società che si occupa della sicurezza – ha intensificato i controlli che periodicamente riguardano anche le altre funicolari di Napoli.
Per il secondo giorno consecutivo, Anm ha predisposto un servizio bus sostitutivo con frequenza ogni 20 minuti in servizio dalle 7 fino alle 22, per consentire ai passeggeri di raggiungere la linea 1 della metro e i principali punti di interscambio per il trasporto in città.
Inevitabili, ovviamente, i disagi per gli utenti ma allo stesso tempo dalla società si fa notare come le verifiche di sicurezza siano indispensabili per tutelare proprio i passeggeri. Recentementre, proprio sulla linea centrale, era stata sostituita la fune traente.