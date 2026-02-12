"Sanghe pe Napule", Sorgesana con SSC Napoli e Avis per la donazione del sangue La presentazione allo stadio "Maradona"

Si è tenuta oggi allo Stadio Diego Armando Maradona la presentazione di “Sanghe pe Napule”, il progetto di responsabilità sociale di SSC Napoli promosso da Sorgesana e realizzato in collaborazione con AVIS Regionale Campania, il cui obiettivo è sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza della donazione del sangue e contribuire concretamente al rafforzamento delle scorte negli ospedali del territorio.

L’iniziativa nasce da un dato che racconta un paradosso difficile da ignorare: Napoli, città sanguigna per antonomasia, occupa il penultimo posto tra i capoluoghi di regione italiani per media di donazioni di sangue in rapporto al numero di abitanti. “Sanghe pe Napule” intende trasformare il senso di appartenenza e l’orgoglio azzurro in un gesto di cittadinanza attiva.

Il progetto si svilupperà lungo l’arco della stagione sportiva attraverso una serie di attività di comunicazione e coinvolgimento, sia digitali sia sul territorio. I calciatori del Napoli saranno protagonisti della campagna, invitando tifosi e cittadini a “scendere in campo” per la propria città, affiancando l’impegno sportivo a un’azione concreta di solidarietà.

AVIS Regionale Campania coordinerà le attività di donazione e la rete dei centri coinvolti, consultabili attraverso il suo sito ufficiale, assicurando sicurezza e corretto impatto sanitario dell’iniziativa. Sorgesana accompagnerà il progetto promuovendo l’importanza dell’idratazione e del benessere nel percorso del donatore, sostenendo l’iniziativa come parte del proprio impegno sociale.

Tra gli elementi simbolici del progetto figurano il “Certificato di Sangue Azzurro”, firmato dai calciatori del Napoli e rilasciato ai donatori come riconoscimento del gesto compiuto, e una serie di attivazioni speciali durante i match day allo Stadio Diego Armando Maradona, pensate per valorizzare i cittadini che hanno scelto di partecipare.

“Sanghe pe Napule” si propone di misurare il proprio successo non in termini di visibilità, ma attraverso un incremento reale delle donazioni di sangue rispetto all’anno precedente, con l’ambizione di ribaltare una classifica che non rispecchia l’identità della città.

Gabriella Cuzzone, Direttore Marketing di Acqua Sorgesana: “Per Sorgesana la responsabilità sociale è un impegno strutturale che guida il modo in cui l’azienda interpreta il benessere: attenzione alla persona e cura delle comunità, con il dovere di trasformare questi valori in azioni concrete. Per questo siamo orgogliosi di promuovere, in collaborazione con SSC Napoli e AVIS Regionale Campania, ‘Sanghe pe Napule’, un progetto che parla ai cittadini con un linguaggio potente come quello dello sport e con un obiettivo chiaro: aumentare concretamente le donazioni e rafforzare le scorte negli ospedali del territorio. Napoli è una città di grande generosità: trasformare questa forza in un gesto di responsabilità condivisa come la donazione del sangue significa prendersi cura della vita, nel senso più autentico del termine. Il nostro impegno è accompagnare e sostenere chi decide di scendere in campo con noi, perché l’amore per la propria città si misura anche nella capacità di aiutare chi ne ha bisogno, ogni giorno”.

Antonio Rusciano, membro dell’esecutivo e responsabile della comunicazione di AVIS Regionale Campania: “La solidarietà e l’altruismo sono caratteristiche distintive del popolo napoletano. C’è però la necessità di una corretta informazione e di una costante sensibilizzazione sull’importanza della donazione del sangue affinché tali valori si traducano in un gesto semplice ma fondamentale. Grazie alla campagna ‘Sanghe pe Napule’ siamo certi di poter raggiungere i cuori dei tantissimi tifosi azzurri e ottenere una risposta concreta al bisogno di sangue dell’intera regione”.

Tommaso Bianchini, Direttore Generale - Area Business di SSC Napoli: “Il Napoli sente il dovere di utilizzare la propria forza comunicativa per sostenere cause che hanno un impatto reale sulla vita della città. ‘Sanghe pe Napule’ nasce dalla volontà di trasformare il senso di appartenenza in un gesto capace di incidere sul bene comune e si inserisce nel percorso di iniziative attraverso cui il Club intende sensibilizzare la propria tifoseria sui temi della responsabilità sociale”.