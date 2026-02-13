Sicurezza sui luoghi di lavoro: da Scampia a Soccavo nuovo evento in piazza L'iniziativa promossa dall'osservatorio del Comune

Ancora un appuntamento a Napoli per promuovere la cultura della prevenzione sui luoghi di lavoro. Iniziativa promossa dall'osservatorio del Comune. Dopo il primo evento nelle piazze della città, oggi venerdì 13 febbraio il progetto ha fatto tappa nei quartieri di Scampia, Secondigliano, Fuorigrotta e Soccavo.

Per l'occasione sono stati allestiti gli spazi di incontro e partecipazione aperti a cittadinanza, scuole, lavoratori e lavoratrici. In particolare le attività divulgative si sono svolte in piazza Di Vittorio a Secondigliano, nei pressi della fermata metro a Scampia, in piazza Giovanni XXIII a Soccavo e piazza San Vitale a Fuorigrotta.

Anche in questo caso, come avvenne in Piazza Municipio, i gazebo sono stati animati da rappresentanti e tecnici degli enti che compongono l’Osservatorio, insieme ai giovani e alunni delle scuole, attraverso simulazioni con realtà virtuale, esercitazioni pratiche di primo soccorso e distribuzione di materiali informativi. L’iniziativa ha visto la partecipazione attiva di istituzioni scolastiche come l’I.S.I.S. Vittorio Veneto e il Liceo Elsa Morante.

Domenico Palmieri, Presidente dell’Osservatorio Napoli Città Sicura

Dal presidente dell'Osservatorio evidenziata l'importanza di “divulgare il messaggio della sicurezza direttamente nelle piazze per portare soprattutto alle nuove generazioni, i futuri lavoratori, un messaggio culturale fondamentale”.