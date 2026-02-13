Sorpresi con droga e pistola replica: quattro arresti da parte della polizia Si tratta di giovani dai 18 ai 21 anni, tutti di Aversa

La polizia ha arrestato 4 persone, dai 18 ai 21 anni, tutte di Aversa, per concorso in detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio; tre di esse sono state, altresì, denunciate per porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere.

In particolare, i Nibbio dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, nel transitare in via Foria all’angolo con via Duomo, hanno controllato i quattro a bordo di un’autovettura rinvenendo, ben occultata al di sotto del tappetino passeggero posteriore lato guida e nella immediata disponibilità del 21enne, una pistola replica modello 92 priva di tappo rosso; ancora, i poliziotti hanno esteso il controllo agli altri occupanti dell’autovettura trovando il conducente, identificato poi per il 19enne, in possesso di 3 involucri di hashish del peso complessivo di 74 grammi circa, un involucro di marijuana del peso di 3 grammi circa, un coltello da cucina con lama intrisa di sostanza stupefacente e 280 euro, suddivisi in banconote di diverso taglio.

Inoltre, gli operatori hanno sorpreso una delle due 18enni in possesso di un involucro di hashish del peso di 102 grammi circa e di un coltello a “farfalla” con lama di 10 cm mentre, l’altra 18enne è stata trovata in possesso di 2 involucri di marijuana del peso complessivo di 10 grammi circa e di 250 euro, suddivisi in banconote di diverso taglio.

I poliziotti hanno poi esteso i controlli presso le abitazioni degli indagati rinvenendo, solo in quella del 21enne, 24 involucri di marijuana, 9 di hashish e due bilancini di precisione.