Quartieri Spagnoli: sorpreso con la droga e arrestato Detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, lesioni e resistenza

La polizia ha arrestato un 53enne napoletano, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale.

Gli agenti dei commissariati Montecalvario e Dante, hanno notato, in vico I Politi, un andirivieni di persone che si dirigevano verso la finestra di un’abitazione dove un soggetto stava cedendo qualcosa in cambio di denaro.

I poliziotti, prontamente intervenuti per interrompere sono riusciti ad entrare nell’abitazione in questione e, con non poche difficoltà e a seguito di una colluttazione, hanno bloccato l'uomo mentre tentava di disfarsi della sostanza in suo possesso. Inoltre è stato trovato in possesso di 24 involucri di crack del peso complessivo di 7 grammi circa, un involucro di hashish del peso di circa 8 grammi e 1.355 euro, suddivisi in banconote di diverso taglio.

Ancora, dagli accertamenti eseguiti gli operatori hanno rinvenuto un sistema Dvr (impianto di videosorveglianza) con un monitor che riproduceva le immagini registrate da 4 videocamere che inquadravano le pertinenze dell’area esterna.

Infine, gli agenti sono riusciti a bloccare anche uno degli acquirenti trovandolo in possesso di un involucro di crack appena acquistato e lo hanno sanzionato amministrativamente per detenzione illecita di sostanze stupefacenti per uso personale. Per tali motivi, l’indagato è stato arrestato.