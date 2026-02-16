Carnevale, domani a Napoli sfilata carri dedicati a servizi salute mentale A Soccavo

Carri allegorici dedicati alla salute mentale sfileranno domani per le strade de quartiere napoletano di Soccavo, in occasione del Carnevale sociale metropolitano di Napoli "Mmiez' 'a via". Educatori, tecnici della riabilitazione e operatori sociali che fino allo scorso gennaio lavoravano presso i centri diurni della salute mentale della Asl Napoli 1 Centro saranno affianco agli utenti per il 13esimo corteo del Carnevale sociale di Soccavo, con partenza da via Orazio Coclite alle 10:30.

"Dopo il licenziamento di centinaia di operatori della salute mentale per volontà della Asl Napoli 1 Centro che ha deciso di fare a meno dell'apporto dei lavoratori della cooperazione sociale, i carri - specifica Gesco in una nota - sono stati realizzati nei Centri Diurni per le Dipendenze che operano nei servizi del Dipartimento Dipendenze dell'Asl Napoli 1 Centro".

Il Carnevale sociale metropolitano di Napoli è un'esperienza collettiva che da oltre quarant'anni attraversa i quartieri della città per trasformare le strade in luoghi di incontro, bellezza, cultura e partecipazione. Il tema di quest'anno, "Mmiez' 'a via", è una scelta simbolica e politica: la strada non come semplice spazio urbano, ma come bene comune, luogo di memoria, cura, lotta e comunità. Uno spazio che appartiene a tutte e tutti, che esiste solo se condiviso, che diventa risposta collettiva alle chiusure, agli sgomberi, alle disuguaglianze, all'isolamento sociale.

Il Carnevale sociale, si legge ancora nella nota, si conferma così non solo come festa, ma come atto culturale e civile: una presenza collettiva che difende le comunità, restituisce senso allo stare insieme e trasforma la partecipazione in resistenza sociale. Per questo motivo gli operatori di Era e del gruppo Gesco "hanno deciso di ricordarla difficile situazione dei servizi per la salute mentale a Napoli con i carri allegorici, maschere, musica e striscioni per costruire insieme una città più giusta, solidale e umana".