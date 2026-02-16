Una ventina di lavoratori dell'azienda Trasnova, impiegati nella movimentazione delle vetture nello stabilimento Stellantis di Pomigliano d'Arco, ha incrociato le braccia per protestare contro i licenziamenti collettivi annunciati nei giorni scorsi dalla società per il mancato rinnovo delle commesse da parte del colosso automobilistico. I lavoratori chiedono di essere riassorbiti nello stabilimento automobilistico di Pomigliano, dove sono 53 i dipendenti di Trasnova che resteranno senza lavoro a partire dal 30 aprile prossimo, quando scadrà la proroga concessa da Stellantis.
Sciopero lavoratori Trasnova nello stabilimento Stellantis
La protesta contro l'annuncio dei licenziamenti collettivi
