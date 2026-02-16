Sciopero lavoratori Trasnova nello stabilimento Stellantis

La protesta contro l'annuncio dei licenziamenti collettivi

Pomigliano d'Arco.  

Una ventina di lavoratori dell'azienda Trasnova, impiegati nella movimentazione delle vetture nello stabilimento Stellantis di Pomigliano d'Arco, ha incrociato le braccia per protestare contro i licenziamenti collettivi annunciati nei giorni scorsi dalla società per il mancato rinnovo delle commesse da parte del colosso automobilistico. I lavoratori chiedono di essere riassorbiti nello stabilimento automobilistico di Pomigliano, dove sono 53 i dipendenti di Trasnova che resteranno senza lavoro a partire dal 30 aprile prossimo, quando scadrà la proroga concessa da Stellantis.

