Maltempo, Campania: Allerta gialla fino a domani per venti forti e mare agitato Sono possibili anche grandine e fulmini

La Protezione Civile della Regione Campania, in considerazione delle valutazioni del Centro Funzionale, ha emanato una allerta meteo per venti forti e una contestuale allerta meteo di livello giallo per temporali sui settori meridionali della Campania, entrambe valide dalle 18 di oggi, lunedì 16 febbraio, alle 18 di domani, martedì 17 febbraio. Allerta per venti forti occidentali, con locali raffiche, in rotazione da Nord-Ovest in nottata, valida su tutta la Campania ad esclusione delle zone 2 (Alto Volturno e Matese), 4 (Alta Irpinia e Sannio) e 7 (Tanagro).

Mare di conseguenza agitato con possibili mareggiate lungo le coste esposte. Allerta meteo per temporali con criticità idrogeologica di livello Giallo sulle zone 6 (Piana Sele e Alto Cilento), 7 (Tanagro), 8 (Basso Cilento). Lo scenario meteorologico in queste aree è caratterizzato da incertezza previsionale. I temporali, pertanto, potranno essere anche molto repentini e di particolare intensità, sebbene a rapidità di evoluzione, a scala locale. Sono possibili anche grandine e fulmini.