Frattamaggiore, controlli nelle attività commerciali: sanzioni e chiusura In campo: polizia, Asl e ispettorato del lavoro

La polizia ha effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio a Frattamaggiore. Gli agenti del locale commissariato, con il supporto di personale della polizia locale , dell’Ispettorato del lavoro e dell’Asl, hanno effettuato un controllo ad un esercizio commerciale dove hanno accertato la presenza di sette lavoratori non in regola rilevando, inoltre, difformità dell’impianto elettrico e di aerazione, gravi irregolarità igienico sanitarie, che hanno determinato la chiusura “ad horas” dell’attività, fino al ripristino delle condizioni previste dalla legge; complessivamente, gli operatori hanno elevato sanzioni amministrave per un importo di 19.000 euro circa.