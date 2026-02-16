Trovato in possesso del portafogli di un passeggero alla metro: denunciato L'intervento della polizia

La polizia ha denunciato un 56enne senegalese. Gli agenti dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, impegnati nel servizio Polmetro nelle stazioni della Linea 1 della metro di Napoli, all’altezza della fermata “Università “ in direzione di Piscinola, hanno notato un uomo che, alla loro vista, ha assunto un atteggiamento guardingo tentando, di allontanarsi, con il chiaro intento di eludere il controllo.

L’intuito investigativo dei poliziotti ha trovato positivo riscontro poiché, una volta raggiunto e bloccato, l’indagato è stato trovato in possesso di un portafogli contenente documenti intestati ad una persona differente, di cui non ha saputo fornire giustificazioni in merito al possesso.

Per tale motivo è stato denunciato per ricettazione. Poco dopo, i poliziotti sono riusciti ad intercettare il proprietario del portafogli e a riconsegnarglielo. L'uomo, che in quel momento si trovava presso gli uffici di Polizia per denunciarne il furto, ha ringraziato gli agenti per il loro tempestivo intervento.