Lutto nella musica: è morto Enzo D'Agostino, paroliere di Gigi D'Alessio Autore sensibile, capace di muoversi tra lingua italiana e napoletana con naturalezza

È morto all'età di 64 aani Enzo D’Agostino, paroliere napoletano, che ha legato il suo nome a quello di Gigi D’Alessio, contribuendo in maniera significativa alla costruzione di un repertorio che ha attratto

diverse generazioni.

Autore sensibile, capace di muoversi tra lingua italiana e napoletana con naturalezza, D’Agostino ha saputo interpretare l’anima popolare della città senza scadere nel folklore.

D’Agostino viene definito artigiano del testo: costruisce storie d’amore tormentate, racconti di riscatto, nostalgie familiari, sempre con un lessico accessibile ma mai banale.

Il dolore di Gigi D'Alessio: "Senza parole". "Ci ha lasciati troppo presto il maestro Vincenzo D'Agostino autore dei più grandi successi di Gigi D'Alessio e anche di " Stelle sulla terra", brano che ho avuto l'onore di incidere nel 2006 - lo ricorda così Annalisa Minetti - c'eravamo incontrati non molto tempo fa nella sua, nella nostra Napoli".