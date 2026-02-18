Napoli Half Marathon 2026: raggiunta quota 10mila iscrizioni Presentata la nuova edizione della mezza maratona nel cuore della città

Raggiunta quota diecimila iscrizioni. Gli atleti, come sempre, arriveranno da tutto il mondo per un grande evento di sport, impegno sociale e rispetto per l'ambiente.

Presenta a Palazzo San Giacomo l’edizione 2026 della Coelmo Napoli City Half Marathon: la tradizionale mezza maratona, che si disputerà domenica 22 febbraio lungo un suggestivo percorso nel cuore della città.

Tra le iniziative anche la collaborazione con la casa circondariale di Secondigliano: “Ci saranno detenuti che avranno la possibilità di partecipare, che si stanno allenando da mesi per questo. Le donne parteciperanno alla family marathon”, ha spiegato il presidente di Napoli Running Carlo Capalbo.

Nella sala giunta anche l’assessora allo Sport e alle Pari Opportunità Emanuela Ferrante, l’assessore alla Polizia Municipale e alla Legalità Antonio De Iesu, il comandante della Polizia Locale Ciro Esposito e la delegata alla Mostra d'Oltremare.

“Felici di essere punto di partenza e di arrivo, la Mostra si apre sempre più alla città”, il commento della consigliera delegata Maria Caputo.

Soddisfatta per il risultato raggiunto l'assessora alla Sport. “La novità è che abbiamo raggiunto le diecimila iscrizioni, seimila atleti verranno da tutto il mondo”, ha evidenziato l'esponente della Giunta Manfredi.

“Una grandissima soddisfazione. Sono certa – ha ribadito Ferrante - che Napoli sarà all'altezza di questa maratona di Capitale Europea dello sport 2026”.

Inclusione e Sociale: Il Progetto “We Run Again”

Cuore sociale dell'evento è “We Run Again”, promosso con la Casa Circondariale di Secondigliano e Sport e Salute. Il progetto utilizza la corsa come strumento di reinserimento sociale, portando diversi detenuti a gareggiare domenica 22 e le detenute a partecipare alla Family Run del sabato insieme alle proprie famiglie.

Top Runner e Record

Il percorso, velocissimo e panoramico, vedrà protagonisti i grandi nomi dell’atletica:

Uomini: Sfida tra l'azzurro Yeman Crippa (primatista italiano, 59:26), Pietro Riva e i fuoriclasse keniani Brian Kirui Kwemoi e Mkulia Kipkandie.

Donne: Caccia al record di gara (1h06:47) con le keniane Regina Cheptoo e Lucy Nthenya Ndambuki, e la campionessa italiana Sara Bottarelli.

Identità e Programma

In occasione dei 2500 anni di Napoli, la medaglia e la t-shirt ufficiale celebrano il mito della Sirena Partenope.

Sabato 21 febbraio (ore 11:00): Family Run & Friends (2 km), con iscrizioni ancora aperte presso l'Expo alla Mostra d’Oltremare.

Domenica 22 febbraio (ore 09:00): Half Marathon e Hyundai Relay (staffetta solidale). Novità assoluta i Fast Walkers, pacer dedicati alla camminata veloce.