Rapinato, sequestrato e costretto ad effettuare pagamenti con carte di credito Due persone di Napoli e Caserta arrestate dalla polizia

La polizia ha arrestato un 27enne napoletano e un 27enne casertano per sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina aggravata e lesioni gravi.

In particolare, gli agenti del reparto prevenzione crimine, impegnati nel servizio “Stazioni Sicure” nei pressi della stazione centrale di Napoli, e falchi della squadra mobile di Napoli, durante il servizio di controllo del territorio, sono intervenuti a seguito della richiesta di aiuto da parte di una vittima di rapina.

Quest’ultimo, in forte stato di agitazione e con una forte fuoriuscita di sangue dal naso, avvicinatosi ai poliziotti ha riferito che due uomini lo avevano aggredito e rapinato del cellulare per poi costringerlo, sotto la minaccia di un punteruolo, a seguirli e ad effettuare dei pagamenti con le sue carte in cambio della sua libertà.

Gli agenti, grazie alle descrizioni fornite dalla vittima, hanno prontamente individuato i predetti che alla loro vista hanno cercato di dividersi nel tentativo di eludere il controllo ma sono stati raggiunti e trovati in possesso del cellulare sostratto alla vittima.