Incendio teatro Sannazaro, 60 i cittadini sfollati Marciani: "I nostri Servizi Sociali sono attivi e monitorano la situazione costantemente"

"Seguiamo con la massima attenzione l'evolversi della situazione al Sannazaro dopo il terribile incendio che ha colpito l'area. In queste ore, i Vigili del Fuoco sono impegnati in minuziosi sopralluoghi per verificare la staticità degli edifici e garantire che l'eventuale rientro nelle abitazioni avvenga in totale sicurezza". Così l'assessore alle Politiche sociali, Chiara Marciani all'indomani del drammatico incendio che ha coinvolto lo storico teatro di via Chiaia.

Attenzione per un luogo simbolo della città di Napoli, ma anche per i residenti che hanno dovuto lasciare le loro abitazioni.

"Al momento contiamo 60 cittadini sfollati, i quali hanno fortunatamente trovato tutti una sistemazione autonoma presso parenti o amici. Tuttavia - assicura Marciani - voglio rassicurare ogni singola persona coinvolta: i nostri Servizi Sociali sono attivi e monitorano la situazione costantemente. Siamo pronti a intervenire immediatamente qualora dovessero emergere difficoltà o nel caso in cui qualcuno non potesse più contare sulla soluzione attuale. Il Comune c'è e non lascerà nessuno da solo in questo momento di emergenza".

