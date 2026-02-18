Napoli, giardini Silvia Ruotolo: permangono incuria e degrado Capodanno: "Senzatetto e fontane rotte nell'area a verde di piazza medaglie d'oro

"I giardini di piazza medaglie d'oro, intitolati a Silvia Ruotolo, tornano, anche in questo periodo invernale, alla ribalta delle cronache, per lo stato di degrado e d'abbandono nel quale continuano a versare.

A intervenire, ancora una volta, sulle pessime condizioni dell'area a verde della municipalità 5 del capoluogo partenopeo, che comprende i territori del Vomero e dell'Arenella, situata a pochi passi dal parco Mascagna, anch'esso di nuovo nel degrado dopo gli oltre 500 giorni di chiusura per la riqualificazione, è Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori collinari, già presidente della Circoscrizione Vomero, che, a seguito di alcune segnalazioni pervenutegli da residenti, ha effettuato stamani un sopralluogo, realizzando anche diverse fotografie e un filmato a testimonianza di quanto si può constatare al momento.

"Da notare innanzitutto - osserva Capodanno - lo stato precario nel quale versa il manto erboso che, in gran parte dell'area interessata, è totalmente scomparso lasciando il posto ad aiuole brulle o addirittura in terra battuta, senza neppure un filo d'erba. Come se non bastasse si nota anche una sorta di tenda lungo un tratto della recinzione che, secondo quanto segnalato da alcuni residenti, costituirebbero l'alloggio di un senzatetto.

Inoltre - sottolinea Capodanno - tutte le tre fontane a colonna, presenti nel parco, sono rotte. Ad una di esse addirittura è stato sottratto il rubinetto. Inoltre i due campi di bocce sono, allo stato, trasformati in altrettanti laghetti.

Altro aspetto, altrettanto grave - puntualizza Capodanno - è legato allo stato nel quale si trovano le strisce pedonali per raggiungere l'area al centro della piazza, quasi del tutto scompare, costituendo un possibile pericolo per chi attraversa.

In conclusione - afferma Capodanno - lo stato generale di tutta l’area interessata, posta al centro di in una delle più belle piazze del capoluogo partenopeo, è di totale incuria con permanente degrado e abbandono".

Al fine di realizzare tutte le opere di manutenzione necessaria, che si auspica possano partire in tempi rapidi per restituire pieno decoro a questi giardini, attraverso un progetto organico per la loro riqualificazione, Capodanno sollecita un immediato intervento degli uffici preposti al verde pubblico del Comune di Napoli, che fanno capo all'assessore comunale Santagada, con la richiesta di procedere alle necessarie opere manutentive sia ordinarie che straordinarie, riattivando altresì le tre fontane a colonna allo stato inattive, al fine di consentire la fruibilità di una delle poche aree a verde pubblico presenti nell'ambito della municipalità collinare, realizzata, come si ricorderà, al termine dei lavori per la costruzione della stazione del metrò collinare.